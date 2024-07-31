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02:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянин стал героем победного матча «Пюника», Джеко и Шиманьски снова выручили Моуринью

Главные события ответных матчей 2-го тура отбора Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Пюник
Фенербахче
Лугано
Карабах
Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд, 30.07.2024, 19:00

Карабах5Линколн0

Разные категории

Конечно, Гурбан Гурбанов хвалил соперника, отмечая прогресс «Линкольн Ред Импс» после сенсационного попадания в групповой турнир Лиги конференций. Но все же «Карабах» находится в другой весовой категории, и, как и год назад, он поставил точку на выступлениях представителя Гибралтара в главном еврокубке. В новом двухраундовом противостоянии главной движущей силой азербайджанской команды стал Жуниньо. Бразилец открыл счет неделю назад, а сейчас уже до перерыва успел оформить хет-трик. Причем из трех голов больше запомнилось банальное замыкание прострела, так как ему предшествовала красивая комбинация с пасом пяткой. Плюс в начале второго тайма Жуниньо еще и ассистировал Бензия. Теперь в третьем раунде чемпионов Азербайджана ждет встреча с победителем противостояния минского «Динамо» и «Лудогорца».

Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд, 30.07.2024, 20:00

Петрокуб1АПОЭЛ1

Не хватило опыта?

Молдавский дебютант Лиги чемпионов на прошлой неделе очень прилично выглядел на Кипре. Игра «Петрокуба» дала надежду, и в Кишиневе собралась весьма приличная аудитория. Но в первом тайме, как и в первой игре, до гола не хватало совсем чуть-чуть. Ждать пришлось час, когда взявший на себя инициативу Сергей Платикэ протолкнул мяч в штрафную на Амброса и после обратной передачи забил рикошетом от перекладины. Только АПОЭЛ оказался опытным еврокубковым бойцом и отыгрался всего через пять минут. Как бы ни было обидно поклонникам хозяев, нельзя не отметить красоту решающего для киприотов гола. А точнее — действия Маркиньюса, который в центре штрафной одним движением перебросил защитника и вторым касанием с лета вогнал мяч в сетку. Для «Петрокуба» европейская кампания продолжится в квалификации Лиги Европы.

Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 30.07.2024, 20:00

Фенербахче2Лугано1

Постоянство Особенного

Пока у Жозе Моуринью не получается побеждать с «Фенербахче» без нервотрепки. Как и в первом матче в Швейцарии, «канарейки» пропустили на первых минутах. Но, как и на прошлой неделе, в роли спасателя выступил Джеко. После четырех голов в двух матчах нового сезона хочется уточнить — боснийцу точно 38 лет?! Похоже, в случае с Эдином, который отличился с подачи Мерта Яндаша, это действительно просто цифры.

Отметить стоит и бывшего динамовца Шиманьски, который сыграл важную роль в обоих матчах с «Лугано». Во вторник поляку оставалось забить в пустые ворота после скидки Тадича, и его успех сохранил магию Моуринью. Дело в том, что после отъезда из Португалии Особенный работал с семью командами и неизменно выигрывал первый домашний матч. Так что «Фенер» теперь в одной компании с «Челси», «Реалом», «Интером», «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ромой».

Футбол

Лига чемпионов 2024/2025
2-й отборочный раунд, 30.07.2024, 21:30

Слован Бр5Целе0

Разгромная победа Вайсса

Словенский «Целе», у которого российские инвесторы, президент (Валерий Колотило) и спортивный директор (Геннадий Голубин), завершил выступления в ЛЧ в Братиславе. Если в первом матче «Слован» добился выездной ничьей, оставшись в меньшинстве на 30-й минуте, то «Целе» с аналогичным испытанием не справился. Защитнику Вуклишевичу предъявили красную карточку уже через четверть часа после стартового свистка, а так как беда не приходит одна, гости еще и пропустили со штрафного в исполнении Толича. За ним на первый план вышел форвард сборной Словакии Стрелец, который после поездки на Евро-2024 отмечается результативными действиями во всех еврокубковых матчах. В прошлом раунде (против «Струги») у него было три голевых передачи. Против «Целе», который развалился по ходу второго тайма, — три забитых мяча. Еще по голу на счету бывшего вингера «Зенита» Мака и форварда сборной Армении Барсегяна. Команда Владимира Вайсса в отличной форме и имеет неплохие шансы в третьем раунде, где ее соперником станет АПОЭЛ.

Футбол

Лига конференций 2024/2025
2-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 30.07.2024, 19:00

Пюник3Струга1

Лига конференций: «Пюник» идет дальше

В отличие от первого матча, в стартовый состав «Пюника» попал российский легионер Михаил Коваленко. 29-летний уроженец Санкт-Петербурга выступал за молодежку «Зенита», питерское «Динамо», «Сочи», «Тюмень» и «Олимп-Долгопрудный». В Армению же он приезжал дважды, начав в 2019 году с «Ноа», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Армении, а также дважды брал серебряные медали. Уже с «Пюником», в который Коваленко перешел два года назад, удалось стать чемпионом, забив в золотом сезоне три мяча.

Вот и сейчас наш легионер отличился. Да что там — стал главным героем противостояния с лучшей командой Македонии! В концовке первого тайма Коваленко расстрелял ворота из центра штрафной после скидки Джеймса и вывел свою команду вперед по сумме двух матчей. Однако равновесие восстановилось еще до перерыва — после потери, которую «Пюник» допустил в центре поля. Когда же овертайм казался неизбежным, его отменил Коваленко. На шестой добавленной арбитром минуте он отличился на добивании, причем прежде он никогда не забивал в еврокубках, хотя провел более двадцати матчей в континентальных турнирах.

Следующий соперник «Пюника» определится в паре «Ордабасы» — «Дифферданж».

Андрей Кузичев

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