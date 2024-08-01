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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Один гол и удаление решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций

Футболисты «Астаны» пробились в третий отборочный раунд Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Астана
МилсамиЛига конференций: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

В ответной встрече, прошедшей в Алматы, подопечные Григория Бабаяна обыграли «Милсами» из Молдовы — 1:0. Решающий гол на 49-й минуте забил Марин Томасов. При этом гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Име Ндона на 55-й минуте.

Первая игра завершилась вничью — 1:1.

В следующем раунде астанчане сыграют с худшим из пары «Корвинул» (Румыния) — «Риека» (Хорватия), которые встретятся в квалификации Лиги Европы.

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
Милсами
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