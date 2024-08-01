Один гол и удаление решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций

В ответной встрече, прошедшей в Алматы, подопечные Григория Бабаяна обыграли «Милсами» из Молдовы — 1:0. Решающий гол на 49-й минуте забил Марин Томасов. При этом гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Име Ндона на 55-й минуте.