Один гол и удаление решили исход матча «Астаны» в Лиге конференций
Футболисты «Астаны» пробились в третий отборочный раунд Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Астана
МилсамиЛига конференций: таблица и календарь
Футболисты «Астаны» пробились в третий отборочный раунд Лиги конференций, передают Vesti.kz.
В ответной встрече, прошедшей в Алматы, подопечные Григория Бабаяна обыграли «Милсами» из Молдовы — 1:0. Решающий гол на 49-й минуте забил Марин Томасов. При этом гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Име Ндона на 55-й минуте.
Первая игра завершилась вничью — 1:1.
В следующем раунде астанчане сыграют с худшим из пары «Корвинул» (Румыния) — «Риека» (Хорватия), которые встретятся в квалификации Лиги Европы.