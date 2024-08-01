«Тобол» потерпел фиаско в еврокубках

Ответная игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 73-й минуте забил Мустафа Сиссе. При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эдедема Эссьена на 68-й минуте.