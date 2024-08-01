«Тобол» потерпел фиаско в еврокубках
Футболисты «Тобола» вылетели из Лиги конференций, проиграв по сумме двух игр швейцарскому «Санкт-Галлену», передают Vesti.kz.
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Санкт-ГалленЛига конференций: таблица и календарь
Футболисты «Тобола» вылетели из Лиги конференций, проиграв по сумме двух игр швейцарскому «Санкт-Галлену», передают Vesti.kz.
Ответная игра прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 73-й минуте забил Мустафа Сиссе. При этом хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эдедема Эссьена на 68-й минуте.
Первая игра в Швейцарии завершилась победой «Санкт-Галлена» (4:1). «Санкт-Галлен» в третьем раунде сыграет либо с латвийской «Ригой», либо с польским «Шленском».
Напомним, «Тобол» начинал еврокубковый путь в Лиге Европы, но в первом отборочном раунде проиграл словацкому «Ружомбероку» и отправился в Лигу конференций.