«Нечего скрывать…». Бабаян оценил матч «Астаны» в Лиге конференций

«Получился сложнейший матч, нечего скрывать, на выезде сыграли по качеству на порядок лучше, это факт. Чувствовали определенное давление. Забили хороший гол, потом было удаление, после которого стали играть более осторожно, была нервозность, не было внутреннего спокойствия. Ребятам сказал, что у нас было много матчей в этом году, где мы играли хорошо, но не выиграли. Не могу сказать, что был плохой матч, у нас было много моментов, но он был не самый лучший, но самое главное, что мы прошли. Тот груз, который был вокруг команды, негатив вокруг клуба — надеюсь, что этой победой мы это преодолеем и у нас была задача минимум пройти “Милсами”, с этой задачей мы справились. И очень важно, что набрали очки в рейтинге УЕФА, в копилку Казахстана, хотим, чтобы наши рейтинги росли. Хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые несмотря на то, что мы играли не дома, поддерживали нас», — приводит слова Бабаяна пресс-служба клуба.