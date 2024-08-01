Оразов за 5 минут забил гол и заработал удаление в Лиге Европы
Датский «Силькеборг», цвета которого защищает казахстанский футболист Рамазан Оразов, вылетел из Лиги Европы на стадии второго отборочного раунда, передают Vesti.kz.
Датский «Силькеборг», цвета которого защищает казахстанский футболист Рамазан Оразов, вылетел из Лиги Европы на стадии второго отборочного раунда, передают Vesti.kz.
«Силькеборг» победил на своем поле со счетом 3:2 «Мольде», но по сумме двух игр уступил норвежскому клубу. Первая игра — 1:3.
Оразов вышел на замену на 73-й минуте, спустя две минуты он забил гол, который был отменен из-за офсайда, а на 78-й он схлопотал красную карточку. Интересно, что он был удален при счете 2:1 в пользу «Силькеборга». Впоследствии датчане пропустят второй гол и забьют третий, что будет недостаточно для общей победы.
Оразов перешел в «Силькеборг» этим летом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. Это его четвертый зарубежный клуб в карьере. Прежде он выступал в России за «Чайку», в Латвии за «Даугавпилс» и в Словении за «Копер». На родине защищал цвета «Кайрата», «Актобе», «Аксу» и «Тобола».