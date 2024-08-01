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Силькеборг
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1 августа, источник: Vesti.kz

Оразов за 5 минут забил гол и заработал удаление в Лиге Европы

Датский «Силькеборг», цвета которого защищает казахстанский футболист Рамазан Оразов, вылетел из Лиги Европы на стадии второго отборочного раунда, передают Vesti.kz.

Силькеборг
МольдеЛига Европы: таблица и календарь
Источник: КФФ

«Силькеборг» победил на своем поле со счетом 3:2 «Мольде», но по сумме двух игр уступил норвежскому клубу. Первая игра — 1:3.

Оразов вышел на замену на 73-й минуте, спустя две минуты он забил гол, который был отменен из-за офсайда, а на 78-й он схлопотал красную карточку. Интересно, что он был удален при счете 2:1 в пользу «Силькеборга». Впоследствии датчане пропустят второй гол и забьют третий, что будет недостаточно для общей победы.

Оразов перешел в «Силькеборг» этим летом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2027 года. Это его четвертый зарубежный клуб в карьере. Прежде он выступал в России за «Чайку», в Латвии за «Даугавпилс» и в Словении за «Копер». На родине защищал цвета «Кайрата», «Актобе», «Аксу» и «Тобола».

Силькеборг
3:2
Первый тайм: 0:0
Мольде
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