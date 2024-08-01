Оразов за 5 минут забил гол и заработал удаление в Лиге Европы

Источник: КФФ

«Силькеборг» победил на своем поле со счетом 3:2 «Мольде», но по сумме двух игр уступил норвежскому клубу. Первая игра — 1:3.

Оразов вышел на замену на 73-й минуте, спустя две минуты он забил гол, который был отменен из-за офсайда, а на 78-й он схлопотал красную карточку. Интересно, что он был удален при счете 2:1 в пользу «Силькеборга». Впоследствии датчане пропустят второй гол и забьют третий, что будет недостаточно для общей победы.