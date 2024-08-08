Клуб российского вратаря Хайкина победил в квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» с Хайкиным обыграл «Ягеллонию» в квалификации Лиги чемпионов.
«Буде-Глимт» с Хайкиным обыграл «Ягеллонию» в квалификации Лиги чемпионов.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт» обыграл польскую «Ягеллонию» в первом матче в рамках третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Белостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 58-й минуте автоголом отметился Адриан Дьегес.
Голкипер победителей Никита Хайкин вышел на поле с первых минут, он догнал Дмитрия Аленичева по числу матчей в еврокубках за иностранные клубы среди россиян. У обоих по 48 игр, они делят третье место. Рекорд принадлежит Александру Мостовому (50 матчей), на второй строчке располагается Валерий Карпин (49).
Ответная встреча третьего квалификационного раунда пройдет 13 августа.
Результаты других матчей:
«Славия» (Чехия) — «Юнион» (Бельгия) — 3:1;
«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:0.