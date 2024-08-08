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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб российского вратаря Хайкина победил в квалификации Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» с Хайкиным обыграл «Ягеллонию» в квалификации Лиги чемпионов.

Буде-Глимт
ЯгеллонияЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт» обыграл польскую «Ягеллонию» в первом матче в рамках третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Белостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 58-й минуте автоголом отметился Адриан Дьегес.

Голкипер победителей Никита Хайкин вышел на поле с первых минут, он догнал Дмитрия Аленичева по числу матчей в еврокубках за иностранные клубы среди россиян. У обоих по 48 игр, они делят третье место. Рекорд принадлежит Александру Мостовому (50 матчей), на второй строчке располагается Валерий Карпин (49).

Ответная встреча третьего квалификационного раунда пройдет 13 августа.

Результаты других матчей:

«Славия» (Чехия) — «Юнион» (Бельгия) — 3:1;

«Слован» (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:0.

Ягеллония
0:1
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
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