Клуб российского вратаря Хайкина победил в квалификации Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Белостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 58-й минуте автоголом отметился Адриан Дьегес.

Голкипер победителей Никита Хайкин вышел на поле с первых минут, он догнал Дмитрия Аленичева по числу матчей в еврокубках за иностранные клубы среди россиян. У обоих по 48 игр, они делят третье место. Рекорд принадлежит Александру Мостовому (50 матчей), на второй строчке располагается Валерий Карпин (49).