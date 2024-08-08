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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» потерпел фиаско в первом матче Лиги конференций

Футболисты «Ордабасы» потерпели неожиданное поражение в первом матче с армянским «Пюником» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Ордабасы
ПюникЛига конференций: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых решающий гол на 56-й минуте забил Юсуф Отубанджо.

На 24-й минуте у хозяев поля голом отметился Всеволод Садовский, но он был отменен после видеопросмотра по системе VAR.

Ответный матч пройдет 15 августа в Ереване.

Напомним, еврокубковый сезон «Ордабасы» начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3).

Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с проигравшим из пары «Целе» (Словения) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия).

Ордабасы
0:1
Первый тайм: 0:0
Пюник
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