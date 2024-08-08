«Ордабасы» потерпел фиаско в первом матче Лиги конференций

Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых решающий гол на 56-й минуте забил Юсуф Отубанджо.

На 24-й минуте у хозяев поля голом отметился Всеволод Садовский, но он был отменен после видеопросмотра по системе VAR.

Ответный матч пройдет 15 августа в Ереване.

Напомним, еврокубковый сезон «Ордабасы» начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1). Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3).