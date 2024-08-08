«В раздевалке стояла гробовая тишина». В «Ордабасы» объяснили поражение в еврокубках

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится 15 августа в Ереване.

— Тяжелый матч, как мы и думали. К сожалению, проиграли матч, но не проиграно противостояние. Матч шел на тоненького, до забитого мяча. Нам тяжело даются забитые мячи. Те голы, которые мы пропускаем в еврокубках, нельзя пропускать. Пока сложно сказать, в чем именно причина таких простых ошибок. Мы верим, что сможем пройти дальше. Мы надеемся, что нас «пронесет» в эпизодах, но для нас они роковые, — приводит слова Седнева SPORT+.

— Отмененный гол сильно повлиял на дальнейшее течение матча?

— Он повлиял, но если так реагировать на отмененные голы, то нет смысла играть. Мы провели качественный первый тайм. Мелочи в еврокубках серьезно влияют. У нас уже есть комплекс того, что не можем забить мяч. Это сильно влияет психологически. Не так, как хотелось, сработали замены. Второй тайм провели в глубокой позиционной атаке. Но соперник мало нам позволял. У нас было мало стандартных положений для такого матча. При этом у меня нет претензий по самоотдаче. В раздевалке стояла гробовая тишина после матча.

— Какими именно заменами вы недовольны? Не показалось, что Дарбо не попал в игру?

— Мы не говорим про конкретную замену. Мы старались поменять игровые связи. Вышел Исламхан, очень уплотнил игру. Не хочу комментировать отдельных футболистов, которые вышли на поле.

— Вас чем-то удивил «Пюник»? Ваш коллега сказал, что специально отдал вам инициативу.

— «Пюник» нас не удивил. Мы так и ожидали. Они были сосредоточены на том, чтобы не пропустить. Манера игры зависит от тренера, а исполнение уже от игроков. При этом игроки гостевой команды полматча провели лежа, с выходами медицинской бригады. Если это была стратегия, то мы такой тактикой точно не будем пользоваться. Так что обещаю, что на выезде в судорогах валяться на поле не будем.

Напомним, победитель противостояния в следующем раунде сыграет с проигравшим из пары «Целе» (Словения) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия).