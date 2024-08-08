«Астана» сотворила победный камбэк в матче Лиги конференций
Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над румынским «Корвинулом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» одержали волевую победу над румынским «Корвинулом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Встреча состоялась в Сибиу и завершилась со счетом 2:1.
Первыми отличились хозяева поля усилиями Антонио Манолаке на 37-й минуте. До перерыва гостям не удалось отыграться.
Во втором тайме астанчане поднажали и на 54-й минуте Марин Томасов с убойной позиции головой замыкал фланговую передачу Усмана Камары, но вратарь «Корвинула» Штефан Лефтер выручил свою команду, переведя мяч на угловой.
На 62-й минуте удача улыбнулась Камаре, когда он убрал двух защитников в штрафной площади соперника и точно пробил по цели — 1:1. На 69-й минуте казахстанцы могли выйти вперед, когда после розыгрыша углового Джеффри Чинеду подрезал мяч головой в ворота, но снова на высоте оказался Лефтер, продемонстрировав невероятную реакцию.
И все же на 80-й минуте «Астана» забила второй гол благодаря стараниям и точному удару Чинеду. До финального свистка счет больше не изменился.
Ответная игра намечена на 14 августа в Алматы.
Напомним, «Астана» начала свой еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. По сумме двух матчей подопечные Григория Бабаяна победили молдавский «Милсами» (1:1, 1:0).
Победитель противостояния «Корвинул» — «Астана» встретится в следующем раунде с сильнейшим из пары «Сент Миррен» (Шотландия) — «Бранн» (Норвегия).