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8 августа, источник: Чемпионат.com

«Планы чиновников из УЕФА и ФИФА — безумие». В «Баварии» высказались о клубном ЧМ-2025

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался относительно идеи ФИФА расширить клубный чемпионат мира 2025 года, в нём примут участие 32 команды из шести конфедераций.

Бавария
«Планы чиновников из УЕФА и ФИФА — безумие». В «Баварии» высказались о клубном ЧМ-2025 | Источник: Getty Images

«У мадридского “Реала” есть те же опасения, что и у нас. В какой-то момент терпения не хватит. То, что планируют некоторые чиновники из УЕФА и ФИФА, — безумие. Спорт становится всё менее качественным, футболисты всё чаще получают травмы», — приводит слова Хёнеса журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее расширение состава участников клубного чемпионата мира 2025 года было раскритиковано глобальным союзом профессиональных игроков, а также Форумом мировых лиг, представляющим профессиональные лиги. Обе организации выразили обеспокоенность самочувствием игроков из-за добавления матчей в уже перегруженный игровой календарь.

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