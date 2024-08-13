В «Астане» нашли главную угрозу в ответном матче с «Корвинулом»

— Если завтра дать сопернику шанс, то он может войти в игру, и это будет опасно для нас. В раздевалке тренер всегда говорит, что нам нужно показывать свой класс на поле. Нам нужно завтра начать играть с первого тайма хорошо, а не как в первой игре только во втором, тогда у нас все шансы выйти в следующий раунд.