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В «Астане» нашли главную угрозу в ответном матче с «Корвинулом»

Защитник «Астаны» Карло Бартолец в интервью Sport Plus Qazaqstan высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против «Корвинула», сообщают Vesti.kz. Ответная встреча третьего отборочного раунда в Алматы пройдет завтра, 14 августа. В первой игре в Румынии столичный клуб победил со счетом 2:1.

Источник: ФК "Астана"

— Карло, что вы ожидаете от завтрашней игры?

— Завтра нас ждет тяжелая игра. Нам важно продолжать добиваться хорошего результата, как было последние шесть игр. Матч в Румынии показал, что «Корвинул» хорошая команда, если давать им шансы. Если играть, так как во втором тайме, когда мы прибавили и показали свой класс, то игра будет под нашим контролем. Завтра нужно выходить и показывать, что мы играем у себя дома и что мы фавориты этой пары.

— Какие выводы вы сделали после первой игры с «Корвинулом»?

— Если завтра дать сопернику шанс, то он может войти в игру, и это будет опасно для нас. В раздевалке тренер всегда говорит, что нам нужно показывать свой класс на поле. Нам нужно завтра начать играть с первого тайма хорошо, а не как в первой игре только во втором, тогда у нас все шансы выйти в следующий раунд.

— Завтра в Алматы будет очень жарко. Это окажет влияние на завтрашний матч и результат?

— Я всегда говорю, что жарко, как для нас, так и для них. Так что мы в равных условиях, просто нужно быть готовым к этому.

— Вы играете на одном фланге с Томасовым. Насколько хорошо уже наладили взаимопонимание?

— У нас хорошее взаимопонимание, как на поле, так и за его пределами. Мы близкие друзья, давно знаем друг друга и хорошо понимаем, что нам нужно делать в связке на фланге.

— Вы советовались с ним перед приездом в «Астану»?

— Да, он много мне советовал. Последние две недели перед моим приездом в «Астану», мы были постоянно на связи и часто общались.

— Вы провели пять матчей за сборную Хорватии. Хорошее выступление за «Астану» в еврокубках поможет вернуться снова в стан сборной?

— Я вызывался в сборную с 2018 по 2020 год. Пандемия коронавируса сильно остановила мой прогресс. Потом у меня была серьезная травма. Если у тебя нет постоянной практики, то сложно рассчитывать, что ты будешь играть за сборную. Но сейчас я в большом клубе, и если мы выйдем в группу Лиги конференций, то у тренера сборной будет возможность увидеть мои сильные качества.

— В 2020 году на сборах вы играли против «Астаны» в составе «Копенгагена». Что помните с того матча?

— Да, это был товарищеский матч в Португалии. Я запомнил, что это была организованная команда с хорошими игроками. Томасов уже играл здесь, мы хорошо поговорили с ним после игры.

— Какие цели у «Астаны» до конца сезона?

— У «Астаны» большие цели и мечты. Мы продолжаем бороться за первое место в чемпионате Казахстана. Хотим также бороться за Кубок Лиги. Также для нас важно выйти в групповой этап Лиги Конференций — это важно не только для нас, но и для всего Казахстана.

Корвинул
1:2
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
8.08.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Michael Klein Stadium
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти