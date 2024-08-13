В «Астане» нашли главную угрозу в ответном матче с «Корвинулом»

— Карло, что вы ожидаете от завтрашней игры?
— Завтра нас ждет тяжелая игра. Нам важно продолжать добиваться хорошего результата, как было последние шесть игр. Матч в Румынии показал, что «Корвинул» хорошая команда, если давать им шансы. Если играть, так как во втором тайме, когда мы прибавили и показали свой класс, то игра будет под нашим контролем. Завтра нужно выходить и показывать, что мы играем у себя дома и что мы фавориты этой пары.
— Какие выводы вы сделали после первой игры с «Корвинулом»?
— Если завтра дать сопернику шанс, то он может войти в игру, и это будет опасно для нас. В раздевалке тренер всегда говорит, что нам нужно показывать свой класс на поле. Нам нужно завтра начать играть с первого тайма хорошо, а не как в первой игре только во втором, тогда у нас все шансы выйти в следующий раунд.
— Завтра в Алматы будет очень жарко. Это окажет влияние на завтрашний матч и результат?
— Я всегда говорю, что жарко, как для нас, так и для них. Так что мы в равных условиях, просто нужно быть готовым к этому.
— Вы играете на одном фланге с Томасовым. Насколько хорошо уже наладили взаимопонимание?
— У нас хорошее взаимопонимание, как на поле, так и за его пределами. Мы близкие друзья, давно знаем друг друга и хорошо понимаем, что нам нужно делать в связке на фланге.
— Вы советовались с ним перед приездом в «Астану»?
— Да, он много мне советовал. Последние две недели перед моим приездом в «Астану», мы были постоянно на связи и часто общались.
— Вы провели пять матчей за сборную Хорватии. Хорошее выступление за «Астану» в еврокубках поможет вернуться снова в стан сборной?
— Я вызывался в сборную с 2018 по 2020 год. Пандемия коронавируса сильно остановила мой прогресс. Потом у меня была серьезная травма. Если у тебя нет постоянной практики, то сложно рассчитывать, что ты будешь играть за сборную. Но сейчас я в большом клубе, и если мы выйдем в группу Лиги конференций, то у тренера сборной будет возможность увидеть мои сильные качества.
— В 2020 году на сборах вы играли против «Астаны» в составе «Копенгагена». Что помните с того матча?
— Да, это был товарищеский матч в Португалии. Я запомнил, что это была организованная команда с хорошими игроками. Томасов уже играл здесь, мы хорошо поговорили с ним после игры.
— Какие цели у «Астаны» до конца сезона?
— У «Астаны» большие цели и мечты. Мы продолжаем бороться за первое место в чемпионате Казахстана. Хотим также бороться за Кубок Лиги. Также для нас важно выйти в групповой этап Лиги Конференций — это важно не только для нас, но и для всего Казахстана.