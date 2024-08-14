«Реал» идет за рекордом по числу побед в матчах за Суперкубок УЕФА

«У нас есть две выдающиеся команды, которые стремятся завоевать еще один континентальный трофей и подготовить почву для фантастического старта нового сезона, — сказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. — Сезон, который внесет кардинальные изменения в формат наших мужских клубных соревнований, обещая повышенный интерес, инклюзивность, интенсивность, эмоциональность и непредсказуемость. Эта открытая модель подчеркивает важность спортивных достижений, позволяя каждой команде мечтать о европейской славе и зарабатывать ее на поле».