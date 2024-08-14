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«Реал» идет за рекордом по числу побед в матчах за Суперкубок УЕФА

ТАСС, 14 августа. Испанский «Реал» и итальянская «Аталанта» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, в случае победы мадридский клуб станет рекордсменом по числу завоеванных трофеев. Ожидается, что в игре состоится официальный дебют за «Реал» французского нападающего Килиана Мбаппе.

Источник: AP 2023

Матч за Суперкубок УЕФА традиционно открывает еврокубквоый сезон, в нем встречаются действующие победители Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («Аталанта»). Игра пройдет в Варшаве на Национальном стадионе, который вмещает около 60 тыс. зрителей. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Сейчас на счету «Реала» пять побед в матчах за Суперкубок УЕФА, столько же у испанской «Барселоны» и итальянского «Милана». Победа позволит установить рекорд и главному тренеру мадридской команды Карло Анчелотти — прежде ни одному специалисту не удавалось брать этот трофей пять раз.

Столько же рекордных побед будет на счету двух игроков «Реала» — капитана Даниэля Карвахаля и полузащитника Луки Модрича.

Без Миранчука, но с Мбаппе

«Аталанта» впервые сыграет в Суперкубке УЕФА. Право сразиться за трофей она завоевала благодаря победе в финале Лиги Европы над леверкузенским «Байером», для которого это поражение стало единственным в сезоне.

«Реал» — фантастическая команда, но мы рады оказаться в числе аутсайдеров, — сказал капитан итальянской команды Мартен де Рон. — То же самое было и с «Байером», так что, возможно, это хорошая роль для нас".

В составе «Аталнаты» победу в Лиге Европы одержал российский полузащитник Алексей Миранчук, однако в межсезонье он покинул команду — 28-летний футболист продолжит карьеру в американском клубе «Атланта». В составе «Реала» основное внимание будет привлечено к звездному новичку Мбаппе, чей переход из французского ПСЖ ждали не один год.

Стартующий еврокубковый сезон отличает тот факт, что клубные турниры пройдут в новом формате. В Лиге чемпионов число команд увеличится с 32 до 36, вместо разделения на группы будет одна лига и новый принцип формирования плей-офф.

«У нас есть две выдающиеся команды, которые стремятся завоевать еще один континентальный трофей и подготовить почву для фантастического старта нового сезона, — сказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. — Сезон, который внесет кардинальные изменения в формат наших мужских клубных соревнований, обещая повышенный интерес, инклюзивность, интенсивность, эмоциональность и непредсказуемость. Эта открытая модель подчеркивает важность спортивных достижений, позволяя каждой команде мечтать о европейской славе и зарабатывать ее на поле».