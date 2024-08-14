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«Астана» оформила разгром и вышла в финал квалификации Лиги конференций

«Астана» вышла в раунд плей-офф Лиги конференций по итогам противостояния с румынским «Корвинулом», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Ответная встреча третьего отборочного раунда в Алматы завершилась разгромной победой «Астаны» со счетом 6:1.

В первом тайме столичный клуб открыл счет: на 13-й минуте отличился Джеффри Чинеду.

Марин Томасов на 57-й минуте удвоил преимущество «Астаны», а Чинеду на 68-й оформил дубль и довел счет до крупного — 3:0. Назми Грипши на 73-й минуте забил четвертый гол в ворота румынского клуба. Пятый мяч на 76-й минуте забил Томасов. На 78-й минуте «Корвинул» размочил счет после дальнего удара Михая Велисара. Окончательный результат на 84-й минуте установил Эльхан Астанов — 6:1.

Напомним, в первом матче в Румынии «Астана» одержала победу со счетом 2:1.

В раунде плей-офф турнира «Астана» сыграет с победителем пары «Сент Миррен» (Шотландия) — «Бранн» (Норвегия).

Астана
6:1
Первый тайм: 0:0
Корвинул
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
14.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
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