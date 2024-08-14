«Астана» оформила разгром и вышла в финал квалификации Лиги конференций

Марин Томасов на 57-й минуте удвоил преимущество «Астаны», а Чинеду на 68-й оформил дубль и довел счет до крупного — 3:0. Назми Грипши на 73-й минуте забил четвертый гол в ворота румынского клуба. Пятый мяч на 76-й минуте забил Томасов. На 78-й минуте «Корвинул» размочил счет после дальнего удара Михая Велисара. Окончательный результат на 84-й минуте установил Эльхан Астанов — 6:1.