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Главный тренер «Ордабасы» выступил с громким заявлением перед матчем еврокубков

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев рассказал, как команда готовилась к ответной игре в Лиге конференций с «Пюником», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Ереване состоится завтра, 15 августа.

«Цикл прошел плодотворно. Мы как тренеры остались довольны. Сейчас нельзя сказать насколько мы готовы. Это покажет только завтрашний день. Понятно, что сильный соперник и это оказывает давление. Две равные команды и это будет другая игра по сравнению с той, что была в Алматы. Нам нужно забивать свой мяч и нам нужно проявить характер. “Ордабасы” понимает, что нам по силам пройти “Пюник”. Футбол — это риск и мы будем рисковать», — сказал Седнев.

В первом матче в Алматы шымкентцы уступили сопернику со счетом 0:1. Только победа позволит «Ордабасы» выйти в раунд плей-офф турнира.

Отметим, что «Ордабасы» стартовал в текущем сезоне еврокубков стартовал в Лиге чемпионов, уступив в первом отборочном раунде молдавскому «Петрокубу».

Во втором квалификационном раунде уже Лиги конференций чемпионы КПЛ-2023 прошли «Дифферданж» из Люксембурга.