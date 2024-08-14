Главный тренер «Ордабасы» выступил с громким заявлением перед матчем еврокубков

Встреча в Ереване состоится завтра, 15 августа.
«Цикл прошел плодотворно. Мы как тренеры остались довольны. Сейчас нельзя сказать насколько мы готовы. Это покажет только завтрашний день. Понятно, что сильный соперник и это оказывает давление. Две равные команды и это будет другая игра по сравнению с той, что была в Алматы. Нам нужно забивать свой мяч и нам нужно проявить характер. “Ордабасы” понимает, что нам по силам пройти “Пюник”. Футбол — это риск и мы будем рисковать», — сказал Седнев.
В первом матче в Алматы шымкентцы уступили сопернику со счетом 0:1. Только победа позволит «Ордабасы» выйти в раунд плей-офф турнира.
Отметим, что «Ордабасы» стартовал в текущем сезоне еврокубков стартовал в Лиге чемпионов, уступив в первом отборочном раунде молдавскому «Петрокубу».
Во втором квалификационном раунде уже Лиги конференций чемпионы КПЛ-2023 прошли «Дифферданж» из Люксембурга.