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Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Французский форвард Килиан Мбаппе, перешедший летом в мадридский «Реал», начнет с первых минут матч за Суперкубок УЕФА против итальянской «Аталанты», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Источник: Соцсети

Встреча пройдет в среду в Варшаве и начнется в 22:00 мск. Матч за Суперкубок УЕФА станет для Мбаппе официальным дебютом за мадридский клуб.

«Реал» объявил о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента и 7 августа провел первую тренировку в составе выигравшей в минувшем сезоне Лигу чемпионов команды.

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит так: Тибо Куртуа (вратарь), Дани Карвахаль (капитан), Эдер Милитао, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.