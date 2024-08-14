Мбаппе выйдет в стартовом составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА

Встреча пройдет в среду в Варшаве и начнется в 22:00 мск. Матч за Суперкубок УЕФА станет для Мбаппе официальным дебютом за мадридский клуб.
«Реал» объявил о заключении пятилетнего контракта с Мбаппе 3 июня. Нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента и 7 августа провел первую тренировку в составе выигравшей в минувшем сезоне Лигу чемпионов команды.
Полностью стартовый состав «Реала» выглядит так: Тибо Куртуа (вратарь), Дани Карвахаль (капитан), Эдер Милитао, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.