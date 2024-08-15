Футболисты «Реала» в шестой раз стали победителями Суперкубка УЕФА

Мбаппе провел дебютный матч за «Реал», французский нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента 3 июня, контракт игрока рассчитан на пять лет. До этого футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», став лучшим бомбардиром в истории клуба, в составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.