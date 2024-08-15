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Футболисты «Реала» в шестой раз стали победителями Суперкубка УЕФА

ТАСС, 14 августа. Футболисты испанского «Реала» со счетом 2:0 обыграли итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на Национальном стадионе в Варшаве.

Источник: AFP 2023

В составе победителей голы забили Федерико Вальверде (60-я минута) и Килиан Мбаппе (68).

«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз, установив новый рекорд. Мадридский клуб опередил испанскую «Барселону» и итальянский «Милан», которые выигрывали трофей по пять раз. Ранее «Реал» выигрывал Суперкубок УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.

Мбаппе провел дебютный матч за «Реал», французский нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента 3 июня, контракт игрока рассчитан на пять лет. До этого футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», став лучшим бомбардиром в истории клуба, в составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

В прошлом сезоне «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это является рекордом турнира. «Аталанта» провела первый в истории матч за Суперкубок УЕФА, в сезоне-2023/24 команда впервые стала обладателем еврокубка, выиграв Лигу Европы. В прошлом сезоне в составе итальянского клуба выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он покинул «Аталанту» летом, перейдя в американскую «Атланту».

Суперкубок УЕФА был разыгран в 49-й раз, с 1998 по 2012 год обладатель трофея определялся в Монако, затем УЕФА решил менять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский «Зенит», обыгравший английский «Манчестер Юнайтед» (2:1). В 2005 году за титул боролся московский ЦСКА, но уступил английскому «Ливерпулю» (1:3).

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
Футбол, Суперкубок,
14.08.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
PGE Narodowy
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Джанпьеро Гасперини
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Винисиус Жуниор)
59′
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
68′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
88′
15
Арда Гюлер
5
Джуд Беллингем
35′
88′
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
42′
88′
17
Лукас Васкес
9
Килиан Мбаппе
83′
21
Браим Диас
11
Родригу
76′
10
Лука Модрич
Аталанта
1
Хуан Муссо
19
Берат Джимсити
64′
22
Маттео Руджери
13
Эдерсон
9′
15
Мартен де Рон
11
Адемола Лукман
4
Исак Хин
90′
27
Марко Пелестра
23
Сеад Колашинац
71′
20
Митчел Баккер
77
Давиде Дзаппакоста
62′
5
Бен Годфри
8
Марио Пашалич
90′
44
Альберто Манцони
17
Шарль Де Кетеларе
62′
32
Матео Ретеги
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
12
Фолы
19
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти