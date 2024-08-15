Футболисты «Реала» в шестой раз стали победителями Суперкубка УЕФА

В составе победителей голы забили Федерико Вальверде (60-я минута) и Килиан Мбаппе (68).
«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз, установив новый рекорд. Мадридский клуб опередил испанскую «Барселону» и итальянский «Милан», которые выигрывали трофей по пять раз. Ранее «Реал» выигрывал Суперкубок УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.
Мбаппе провел дебютный матч за «Реал», французский нападающий перешел в мадридский клуб на правах свободного агента 3 июня, контракт игрока рассчитан на пять лет. До этого футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», став лучшим бомбардиром в истории клуба, в составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. В составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.
В прошлом сезоне «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это является рекордом турнира. «Аталанта» провела первый в истории матч за Суперкубок УЕФА, в сезоне-2023/24 команда впервые стала обладателем еврокубка, выиграв Лигу Европы. В прошлом сезоне в составе итальянского клуба выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он покинул «Аталанту» летом, перейдя в американскую «Атланту».
Суперкубок УЕФА был разыгран в 49-й раз, с 1998 по 2012 год обладатель трофея определялся в Монако, затем УЕФА решил менять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский «Зенит», обыгравший английский «Манчестер Юнайтед» (2:1). В 2005 году за титул боролся московский ЦСКА, но уступил английскому «Ливерпулю» (1:3).