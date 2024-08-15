Тренера в отставку? «Ордабасы» вылетел из еврокубков

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 66-й минуте забил Юсуф Отубанджо.
Первая игра в Алматы закончилась победой «Пюника» — 1:0. Таким образом, армянский клуб по сумме двух игр проходит дальше. В следующем раунде подопечные Егише Меликяна сыграют с проигравшим из пары «Целе» (Словения) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия).
Напомним, еврокубковый сезон «Ордабасы» начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1).
Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3).
Ранее отмечалось, что в случае поражения «Ордабасы» от «Пюника» своего поста может лишиться главный тренер казахстанской команды Александр Седнев.