Тренера в отставку? «Ордабасы» вылетел из еврокубков

Первая игра в Алматы закончилась победой «Пюника» — 1:0. Таким образом, армянский клуб по сумме двух игр проходит дальше. В следующем раунде подопечные Егише Меликяна сыграют с проигравшим из пары «Целе» (Словения) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия).