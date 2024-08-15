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Тренера в отставку? «Ордабасы» вылетел из еврокубков

Сегодня, 15 августа, футболисты шымкентского «Ордабасы» провели ответный матч с армянским «Пюником» на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 66-й минуте забил Юсуф Отубанджо.

Первая игра в Алматы закончилась победой «Пюника» — 1:0. Таким образом, армянский клуб по сумме двух игр проходит дальше. В следующем раунде подопечные Егише Меликяна сыграют с проигравшим из пары «Целе» (Словения) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия).

Напомним, еврокубковый сезон «Ордабасы» начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского «Петрокуба» (0:0, 0:1).

Во втором отборочном раунде Лиги конференций шымкентцы прошли люксембургский «Дифферданж» (0:1, 4:3, по пенальти — 4:3).

Ранее отмечалось, что в случае поражения «Ордабасы» от «Пюника» своего поста может лишиться главный тренер казахстанской команды Александр Седнев.

Пюник
1:0
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
15.08.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Yerevan Football Academy Stadium
Главные тренеры
Эгиш Меликян
Александр Седнев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
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Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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