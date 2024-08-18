Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

Первый матч заключительного квалификационного раунда турнира должен пройти 22 августа в словацком Кошице, где «Кривбасс» принимает соперников в еврокубке. УЕФА назначил на игру турецкую бригаду судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. В марте он был главным арбитром товарищеской встречи между сборными России и Сербии в Москве (4:0).