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Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

Турок Арда Кардешлер был назначен на матч квалификации Лиги конференций между «Кривбассом» и «Бетисом», ранее он работал на игре Россия — Сербия.

Источник: Reuters

ТАСС, 18 августа. Украинский «Кривбасс» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить главного судью предстоящего матча квалификации Лиги конференций с испанским «Бетисом». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Первый матч заключительного квалификационного раунда турнира должен пройти 22 августа в словацком Кошице, где «Кривбасс» принимает соперников в еврокубке. УЕФА назначил на игру турецкую бригаду судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. В марте он был главным арбитром товарищеской встречи между сборными России и Сербии в Москве (4:0).

«Считаем недопустимым его привлечение к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба. “Кривбасс” также проинформировал Украинскую ассоциацию футбола и комитет арбитров организации о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении клуба.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.