Россиянин — в шаге от выхода в основной этап ЛЧ! Но «Црвена» подпортила ему рекордный матч

Хозяева владели мячом 68% игрового времени, нанесли в два раза больше ударов (16 против восьми) и чаще попадали в створ (пять ударов против двух). Но ограничились победой с минимальным разрывом в счёте. Результат первого матча оставляет неплохие шансы обеим командам. Всё решится через неделю в Белграде. На всякий случай напомним: «Будё-Глимт» никогда не играл в основной сетке Лиги чемпионов.