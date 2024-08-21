УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов. Звучит непривычно

На самом деле, хоть звучание и может показаться непривычным, УЕФА всего лишь нырнул в прошлое. Ведь вплоть до 2006-го гимн Лиги чемпионов был не таким эпичным и насыщенным, как в последние годы. Так что, вероятно, привыкнем к новому-старому звучанию совсем скоро. На фоне «швейцарского» формата турнира это изменение выглядит куда скромнее.