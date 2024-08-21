Бабаян сделал заявление о готовности «Астаны» перед матчем плей-офф Лиги конференций

Встреча пройдет в норвежском Бергене 22 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.
«Мы рады находить здесь в этом прекрасном городе, на этом красивом стадионе. “Бранн” — очень серьезный соперник, мы изучили их. Они — сильная команда, которая борется за чемпионство с “Боде Глимт”, идет на втором месте в таблице. Мы знаем, что команда прошла серьезных соперников в квалификации Лиги Конференции, поэтому ни о какой недооценки речи быть не может.
Понятно, что небольшим фаворитом является «Бранн», но все будет завтра решаться на поле. У нас была тяжелая дорога, которая заняла 24 часа, но в любом случае мы должны сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата, который даст нам еще качественней подготовиться к ответному матчу.
Думаю, что команда готова, для нас это шанс, и мы постараемся завтра достойно представить Казахстан в Норвегии", — заявил специалист.
В случае успеха в этом противостоянии «Астана» выйдет в групповой этап Лиги конференций. Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский «Милсами» и румынский «Корвинул».