Бабаян сделал заявление о готовности «Астаны» перед матчем плей-офф Лиги конференций

«Мы рады находить здесь в этом прекрасном городе, на этом красивом стадионе. “Бранн” — очень серьезный соперник, мы изучили их. Они — сильная команда, которая борется за чемпионство с “Боде Глимт”, идет на втором месте в таблице. Мы знаем, что команда прошла серьезных соперников в квалификации Лиги Конференции, поэтому ни о какой недооценки речи быть не может.