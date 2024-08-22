«Астана» проиграла матч за группу Лиги конференций в 2 мяча

Встреча прошла в Бергене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Феликс Мюре (12-я минута) и Борр Финне (70-я).
Стоит отметить, что казахстанский клуб в ряде моментов отвратительно действовал в обороне, что и сказалось на результате матча.
Ответная игра состоится 29 августа в Алматы.
Напомним, «Астана» начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский «Милсами» и румынский «Корвинул». «Бранн» также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский «Гоу Эхед Иглз», а затем победили шотландский «Сент-Миррен».