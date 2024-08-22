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«Астана» проиграла матч за группу Лиги конференций в 2 мяча

Футболисты «Астаны» потерпели поражение от норвежского «Бранна» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча прошла в Бергене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Феликс Мюре (12-я минута) и Борр Финне (70-я).

Стоит отметить, что казахстанский клуб в ряде моментов отвратительно действовал в обороне, что и сказалось на результате матча.

Ответная игра состоится 29 августа в Алматы.

Напомним, «Астана» начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский «Милсами» и румынский «Корвинул». «Бранн» также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский «Гоу Эхед Иглз», а затем победили шотландский «Сент-Миррен».