«Астана» проиграла матч за группу Лиги конференций в 2 мяча

Напомним, «Астана» начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский «Милсами» и румынский «Корвинул». «Бранн» также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский «Гоу Эхед Иглз», а затем победили шотландский «Сент-Миррен».