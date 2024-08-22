Чалов не забил пенальти за ПАОК в квалификации Лиги Европы

Встреча, прошедшая в четверг в Салониках, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тайсон (48-я минута), Яннис Константелиас (67) и Абдул Рахман Баба (90+4), а еще один мяч в свои ворота срезал Дэниел Клири (45+5). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Джошуа Хонохана (52).
Чалов вышел на замену на 64-й минуте и в концовке матча пробил пенальти, но не смог его реализовать. Удар российского форварда отразил вратарь, а затем Чалов попал в штангу, оказавшись первым на добивании. Оздоев вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Ответная игра состоится в Ирландии 29 августа.
Результаты других матчей Лиги Европы:
«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Хартс» (Шотландия) — 1:0;
ЛАСК (Австрия) — ФКСБ (Румыния) — 1:1;
«Мольде» (Норвегия) — «Эльфсборг» (Швеция) — 0:1;
РФШ (Латвия) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:1.