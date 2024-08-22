Чалов не забил пенальти за ПАОК в квалификации Лиги Европы

Чалов вышел на замену на 64-й минуте и в концовке матча пробил пенальти, но не смог его реализовать. Удар российского форварда отразил вратарь, а затем Чалов попал в штангу, оказавшись первым на добивании. Оздоев вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.