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Чалов не забил пенальти за ПАОК в квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Греческий ПАОК, за который выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, разгромил дома ирландский «Шемрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Салониках, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Тайсон (48-я минута), Яннис Константелиас (67) и Абдул Рахман Баба (90+4), а еще один мяч в свои ворота срезал Дэниел Клири (45+5). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Джошуа Хонохана (52).

Чалов вышел на замену на 64-й минуте и в концовке матча пробил пенальти, но не смог его реализовать. Удар российского форварда отразил вратарь, а затем Чалов попал в штангу, оказавшись первым на добивании. Оздоев вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Ответная игра состоится в Ирландии 29 августа.

Результаты других матчей Лиги Европы:

«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Хартс» (Шотландия) — 1:0;

ЛАСК (Австрия) — ФКСБ (Румыния) — 1:1;

«Мольде» (Норвегия) — «Эльфсборг» (Швеция) — 0:1;

РФШ (Латвия) — АПОЭЛ (Кипр) — 2:1.

ПАОК
4:0
Первый тайм: 0:0
Шэмрок Роверс
Футбол, Лига Европы, 4-й отборочный раунд
22.08.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
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