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Игроки «Кривбасса» не пожали руки судье перед матчем с «Бетисом» из-за его работы в России

Футболисты «Кривбасса» не пожали руки судьям перед матчем с «Бетисом» в рамках Лиги конференций.

Источник: БЕЛТА

Игра прошла сегодня, 22 августа. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бетиса».

Главный арбитр Кардешлер обслуживал игру сборной России в марте 23 августа 2024. В связи с этим игроки «Кривбасса» не стали пожимать руки судьям.

Ранее украинский клуб «Кривбасс» требовал от Союза европейских футбольных ассоциаций заменить судью на матч Лиги конференций с испанским «Бетисом». Но в УЕФА не стали менять арбитра.

В минувшей игре в составе испанского клуба забили Чими Авила и Родри Санчес.

Напомним, ответная встреча между «Кривбассом» и «Бетисом» в Лиге конференций состоится 29 августа 2024 года в Севилье.

Кривбасс
0:2
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф
22.08.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Kosicka futbalova arena
Главные тренеры
Олег Таран
Мануэль Пеллегрини
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