В РФС ответили на призыв Канделаки не подчиняться УЕФА в вопросе трансляций

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не может в одностороннем порядке игнорировать правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу времени трансляций матчей, к чему призвала заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Канделаки ранее призвала РФС «перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию» при определении времени показа матчей Фонбет — Кубка России, поскольку УЕФА отстранил отечественные команды от своих турниров.
«Мне кажется, что Тина Канделаки сама себе ответила вечером, когда чуть подробнее расшифровала смысл своего сообщения, — сказал Митрофанов. — Для нас, в принципе, очень важно играть матчи в наиболее удобное для болельщиков и клубов время, это логично. Но нужно быть последовательными. Есть соответствующие правила и документы, можно не учитывать позицию УЕФА, но тогда нужно перейти в другую конфедерацию».
«В прошлом году подобных призывов от телеканала я не помню. Всем хочется играть в нормальное время, я с этим согласен. Сейчас с УЕФА идут переговоры, чтобы проводить матчи Кубка России в одно время с играми еврокубков», — добавил он.
Большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с еврокубками многие встречи начинаются не вечером, а днем. В сентябре прошлого года в РФС сообщили, что УЕФА разрешил проводить матчи с участием клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в дни еврокубков, однако игры должны заканчиваться не менее чем за 15 минут до начала встреч в Европе.