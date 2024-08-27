Криштиану Роналду получит награду как лучший бомбардир в истории ЛЧ

«Криштиану Роналду — одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов. Его выдающимся голевым достижениям в этом турнире, похоже, суждено выдержать испытание временем, поставив перед будущими поколениями задачу превзойти его. Его постоянное превосходство на высшем уровне — свидетельство неустанного стремления к командным и индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он постоянно развивал и совершенствовал свою игру, сохраняя при этом юношескую страсть к забиванию и празднованию голов. Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене — это качества, которым футболисты во всем мире должны стремиться подражать», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.