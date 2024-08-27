Криштиану Роналду получит награду как лучший бомбардир в истории ЛЧ

Роналду, лучший бомбардир Лиги чемпионов, будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина в знак признания его выдающегося наследия в самом престижном европейском клубном футбольном турнире.
Награду 39-летнему футболисту вручат на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 29 августа в Монако.
Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча в составе разных клубов и забил 140 голов. Он на 11 мячей опережает Лионеля Месси и на 46 — Роберта Левандовски.
«Криштиану Роналду — одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов. Его выдающимся голевым достижениям в этом турнире, похоже, суждено выдержать испытание временем, поставив перед будущими поколениями задачу превзойти его. Его постоянное превосходство на высшем уровне — свидетельство неустанного стремления к командным и индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он постоянно развивал и совершенствовал свою игру, сохраняя при этом юношескую страсть к забиванию и празднованию голов. Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене — это качества, которым футболисты во всем мире должны стремиться подражать», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.
Роналду становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов семь раз. Ему также принадлежит рекорд по забитым мячам в одном сезоне. Нападающий отличился 17 раз в сезоне-2013/14, выступая за мадридский «Реал».