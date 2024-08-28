Киевское «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап ЛЧ

Ответная встреча противостояния прошла во вторник в Зальцбурге и закончилась вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился Адам Дагим (12-я минута), у гостей — Владислав Ванат (29).
В первом матче в польском Люблине «Зальцбург» победил «Динамо» со счетом 2:0. Австрийская команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, а киевляне продолжат выступление в Лиге Европы.
Также участником Лиги чемпионов стала пражская «Спарта», которая обыграла в ответном матче раунда плей-офф шведский «Мальмё» со счетом 2:0. Первый матч в Швеции закончился также в пользу чешской команды — 2:0.