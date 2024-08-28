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Киевское «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап ЛЧ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» не сумели пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей австрийскому «Зальцбургу» в раунде плей-офф квалификации.

Источник: AP 2023

Ответная встреча противостояния прошла во вторник в Зальцбурге и закончилась вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился Адам Дагим (12-я минута), у гостей — Владислав Ванат (29).

В первом матче в польском Люблине «Зальцбург» победил «Динамо» со счетом 2:0. Австрийская команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, а киевляне продолжат выступление в Лиге Европы.

Также участником Лиги чемпионов стала пражская «Спарта», которая обыграла в ответном матче раунда плей-офф шведский «Мальмё» со счетом 2:0. Первый матч в Швеции закончился также в пользу чешской команды — 2:0.

Зальцбург
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо К
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
27.08.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
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