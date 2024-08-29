Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов по футболу

С сезона-2024/25 формат основного этапа Лиги чемпионов претерпит изменения — число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. Клубы, которые займут 9−24-е места, проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.