Определились все участники основного этапа Лиги чемпионов по футболу

В ответных матчах раунда плей-офф квалификации хорватское «Динамо» обыграло в гостях азербайджанский «Карабах» со счетом 2:0 (первый матч — 3:0), чешская «Славия» выиграла дома у «Лилля» — 2:1, но дальше прошел французский клуб за счет победы в первой встрече (2:0), норвежский «Будё-Глимт», ворота которого защищает российский голкипер Никита Хайкин, уступил сербской «Црвене Звезде» в гостях со счетом 0:2 и выбыл из турнира, несмотря на победу в первой игре (2:1), словацкий «Слован» выиграл дома у датского «Мидтьюлланна» — 3:2 (первый матч — 1:1).
В первую «корзину» при посеве войдут испанские «Реал» и «Барселона», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», германская «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) и «Лейпциг», французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Интер». Вторую «корзину» составили германский «Байер», испанский «Атлетико», итальянские «Аталанта», «Ювентус» и «Милан», португальская «Бенфика», английский «Арсенал», бельгийский «Брюгге» и украинский «Шахтер». В третью «корзину» включены нидерландский «Фейенорд» и ПСВ, португальский «Спортинг», австрийский «Зальцбург», «Лилль», «Динамо» (Загреб), «Црвена Звезда», швейцарский «Янг Бойз», шотландский «Селтик», в четвертую — «Слован», представители чемпионата Франции «Монако» и «Брест», чешская «Спарта», английская «Астон Вилла», итальянская «Болонья», испанская «Жирона», германский «Штутгарт» и австрийский «Штурм».
С сезона-2024/25 формат основного этапа Лиги чемпионов претерпит изменения — число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. Клубы, которые займут 9−24-е места, проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.
Действующим победителем Лиги чемпионов является испанский «Реал», который в финальном матче обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0.