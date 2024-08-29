«Астана» сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

Стоит отметить, что в целом астанчане провели мощный матч, в котором должны были забивать немало мячей, вот только их подвела слабая реализация моментов. Тот же Чинеду умудрился в первом тайме не забить с метра, благо после перерыва исправился. «Астана» — единственный представитель от Казахстана в еврокубковой осени.