Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Астана» сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

«Астана» провела ответный матч с норвежским «Бранном» в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча прошла сегодня, 29 августа, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Астаны». В первой игре победили норвежцы — 2:0.

В составе казахстанского клуба дубль оформил Джеффри Чинеду (60-я минута, 81-я), а также отличился вышедший на замену Рамазан Каримов (90+1-я).

Таким образом, «Астана» победила по сумме двух игр (3:2) и завоевала путевку в групповой этап турнира.

Стоит отметить, что в целом астанчане провели мощный матч, в котором должны были забивать немало мячей, вот только их подвела слабая реализация моментов. Тот же Чинеду умудрился в первом тайме не забить с метра, благо после перерыва исправился. «Астана» — единственный представитель от Казахстана в еврокубковой осени.

Астана
3:0
Первый тайм: 0:0
Бранн
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф
29.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Ларс Арне Нильсен
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти