«Астана» сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

Встреча прошла сегодня, 29 августа, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Астаны». В первой игре победили норвежцы — 2:0.
В составе казахстанского клуба дубль оформил Джеффри Чинеду (60-я минута, 81-я), а также отличился вышедший на замену Рамазан Каримов (90+1-я).
Таким образом, «Астана» победила по сумме двух игр (3:2) и завоевала путевку в групповой этап турнира.
Стоит отметить, что в целом астанчане провели мощный матч, в котором должны были забивать немало мячей, вот только их подвела слабая реализация моментов. Тот же Чинеду умудрился в первом тайме не забить с метра, благо после перерыва исправился. «Астана» — единственный представитель от Казахстана в еврокубковой осени.