Бабаян высказался о триумфе «Астаны» в еврокубках и назвал самого сильного соперника

— Эмоции переполняют. Получился тяжелый матч во всех отношениях. Мы очень серьезно готовились, каждый день были теории, мы знали ошибки соперника, которые мы не использовали в выездном матче. Мы понимали, что нужно будет давить с первых минут, должны играть в энергозатратный футбол. У нас было столько моментов в первом тайме, что все можно было решить уже тогда, но самое главное, что мы не бросили играть и ребята бились до последней минуты. Когда ты работаешь, как единый механизм, голы приходят. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо ребятам, они сделали для Казахстана невероятное событие. Большой футбол до 19 декабря будет в Казахстане, это дорогого стоит.