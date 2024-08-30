Меняется не только ЛЧ. Вот какой теперь формат у Лиги Европы

Теперь бывший групповой этап, превратившийся в лиговый, будет состоять не из шести туров, а из восьми. Каждая команда проведёт по четыре матча дома и на выезде. Соответственно, этот этап турнира затягивается и по срокам. Если прежде он завершался в декабре, то в предстоящем розыгрыше последние два тура пройдут в январе. Плей-офф же стартует стыковыми матчами, которые состоятся в феврале 2025-го. К слову, финал Лиги Европы примет в мае стадион «Сан-Мамес» в Бильбао.