Новая Лига чемпионов — супер! Турнир станет зрелищнее и, возможно, перевернет футбол

Разумеется, общее количество топовых матчей кратно выросло — если на прошлом групповом этапе громкие пары можно было пересчитать по пальцам, то теперь от них нет отбоя. Но точно ли это плохо? Уверены ли те, кому новый порядок вещей не нравится, что они не будут смотреть эти встречи, или все же включат с удовольствием каждую пару? Тем более что новый формат почти исключает «проходняки»?