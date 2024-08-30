«Челси» сыграет с «Астаной» и «Ноа» в основном этапе Лиги конференций

Церемония жеребьевки третьего по статусу еврокубка прошла в пятницу в Монако.
«Челси» в основном раунде сыграет дома с бельгийским «Гентом», ирландским «Шемрок Роверс» и «Ноа», а на выезде встретится с «Хайденхаймом», «Астаной» и греческим «Панатинаикосом».
Результаты жеребьевки для других клубов из первой корзины выглядят так:
«Копенгаген» (Дания): «Бетис» (Испания, выезд), «Башакшехир» (Турция, дома), «Рапид» (Австрия, выезд), «Хартс» (Шотландия, дома), «Ягеллония» (Польша, дома), «Динамо» (Минск, Белоруссия, выезд);
«Гент»: «Челси» (выезд), «Мольде» (Норвегия, дома), «Омония» (Кипр, дома), «Лугано» (Швейцария, выезд), «Бачка-Топола» (Сербия, дома), «Ларн» (Северная Ирландия, выезд);
«Фиорентина» (Италия): ЛАСК (Австрия, дома), АПОЭЛ (Кипр, выезд), «Витория» (Гимарайнш, Португалия, выезд), «Нью Сейнтс» (Уэльс, дома), «Санкт-Галлен» (Швейцария, выезд), «Пафос» (Кипр, дома);
ЛАСК (Австрия): «Фиорентина» (выезд), «Юргорден» (Швеция, дома), «Олимпия» (Любляна, Словения, выезд), «Серкль Брюгге» (Бельгия, дома), «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина, выезд), «Викингур» (Исландия, дома);
«Бетис»: «Копенгаген» (дома), «Легия» (Польша, выезд), ХИК (Финляндия, дома), «Млада Болеслав» (Чехия, выезд), «Петрокуб» (Молдавия, выезд), «Целе» (Словения, дома).
Впервые в истории в основном раунде Лиги конференций выступят 36 команд, а сам турнир пройдет в новом формате. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет шесть матчей против шести разных соперников. Команда получила по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, с другим — на выезде. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.