«Челси» сыграет с «Астаной» и «Ноа» в основном этапе Лиги конференций

Впервые в истории в основном раунде Лиги конференций выступят 36 команд, а сам турнир пройдет в новом формате. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет шесть матчей против шести разных соперников. Команда получила по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, с другим — на выезде. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.