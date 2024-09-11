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Футболист «Челси» угодил в скандал перед матчем с «Астаной»

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес лишился водительских прав на шесть месяцев за нарушение ПДД, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

Источник: Depositphotos

23-летний футболист был наказан за два инцидента — проезд на красный свет в Лланелли 28 ноября 2023 года и превышение скорости в Суонси 20 декабря. При этом суд не смог доказать, что именно Фернандес находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на его имя. Сам футболист не ответил на запросы полиции о том, кто был за рулем в момент нарушений.

Фернандес не присутствовал на слушании в Кармартеншире, состоявшемся 11 сентября, где ему также назначили штраф в размере 3020 фунтов стерлингов (почти 1,9 миллиона тенге).

Напомним, аргентинец перешел в «Челси» в 2023 году и с начала нынешнего сезона провел пять матчей за клуб, отметившись одной голевой передачей.

Напомним, «Челси» в текущем розыгрыше Лиги наций сыграет со столичной «Астаной». Матч общего этапа турнира пройдет 12 декабря в Казахстане.