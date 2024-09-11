Футболист «Челси» угодил в скандал перед матчем с «Астаной»

23-летний футболист был наказан за два инцидента — проезд на красный свет в Лланелли 28 ноября 2023 года и превышение скорости в Суонси 20 декабря. При этом суд не смог доказать, что именно Фернандес находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на его имя. Сам футболист не ответил на запросы полиции о том, кто был за рулем в момент нарушений.