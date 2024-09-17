«Никто не спрашивает игроков. Возможно, наше мнение не имеет значения». Алиссон раскритиковал новый формат ЛЧ

«Никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении большего количества игр, так что, возможно, наше мнение не имеет значения. Но все знают, что мы думаем о том, чтобы иметь больше матчей. Все устали от этого. Но мы должны оставаться сосредоточенными на большой задаче, которая у нас есть завтра.



Мы понимаем, что у нас есть медиа-сторона, телевидение. У нас есть УЕФА, ФИФА, Премьер-лига, внутренние соревнования. Мы не глупые, мы понимаем, что люди хотят больше игр. Но было бы разумно, если бы все люди, ответственные за организацию календаря, сели вместе и выслушали все стороны, включая игроков. Нам просто нужно, чтобы нас выслушали, и мы поняли, в каком направлении хочет двигаться футбол. Не только добавлять матчи, добавлять соревнования, добавлять то, добавлять это.



В конце концов, все, что мы хотим, — это выложиться по полной. Если вы устали, вы не сможете соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться по полной во всех играх, в которых я играю. Но нам нужно решение, и не похоже, что мы близки к хорошему решению ради футбола и футболистов», — цитирует Алиссона The Guardian.