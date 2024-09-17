Звезду «Реала» ждет матч с его первой командой. Ради «Штутгарта» Рюдигер бросил Дортмунд

Поначалу Рюдигер не попадал в заявку первой команды «Штутгарта». Молодому защитнику давали возможность набраться опыта, отправив выступать в Третью Бундеслигу за фарм-клуб. Хотя и там он не всегда выходил в стартовом составе. В первых трёх турах сезона-2011/2012 Антонио выходил на поле с первых минут, а потом был заменён уже в перерыве игры с «Ян Регенсбург» и присел на скамейку. Несколько матчей Рюдигер провёл в юношеской Бундеслиге, где выступал до этого и за команду «Боруссии» U19. Интересно, не появились ли тогда у Антонио сомнения относительно того, верно ли он поступил, разменяв Дортмунд на Штутгарт?