Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео

Гол Йылдыза стал историческим и по другому поводу: теперь Кенан — самый молодой футболист, забивавший за «Юве» в еврокубках. Полузащитник забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение легендарного Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней. Кстати, Дель Пьеро очень любит молодого Йылдыза и оценил, что тому дали 10-й номер. Символично, что гол в ворота ПСВ получился как раз в стиле Дель Пьеро — он такие удары очень любил.