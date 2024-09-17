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Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео

Кенан Йылдыз одним ударом дважды вошёл в историю.

Источник: Getty Images

Лига чемпионов вернулась. И сделала это, как и положено — красиво. Первые два матча дня — игры «Ювентуса» с ПСВ и «Янг Бойз» — с «Астон Виллой». В каждой паре был явный фаворит, поэтому голов в первую очередь стоило ждать именно от «Юве» или «Виллы». И туринцы не подвели.

Хозяева, как и ожидалось, были активнее в атаке. И забили дважды с 21-й по 27-ю минуту. Первый гол новой Лиги чемпионов забил турецкий полузащитник хозяев Кенан Йылдыз. Получилось очень красиво — в дальнюю девятку, да ещё и от штанги. Как сказал комментатор матча Владислав Прусов: «Феноменальный удар, без шансов для вратаря».

Гол Йылдыза стал историческим и по другому поводу: теперь Кенан — самый молодой футболист, забивавший за «Юве» в еврокубках. Полузащитник забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение легендарного Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней. Кстати, Дель Пьеро очень любит молодого Йылдыза и оценил, что тому дали 10-й номер. Символично, что гол в ворота ПСВ получился как раз в стиле Дель Пьеро — он такие удары очень любил.

После гола Йылдыза отличился ещё и Маккенни. А уже в конце тайма счёт до крупного едва не довёл Копмейнерс — не хватило всего нескольких сантиметров.

Максим Пахомов

Ювентус
3:1
Первый тайм: 2:0
ПСВ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Петер Бос
Голы
Ювентус
Кенан Йылдыз
(Николас Гонсалес)
21′
Уэстон Маккенни
27′
Николас Гонсалес
(Душан Влахович)
52′
ПСВ
Исмаэль Сайбари
(Йохан Бакайоко)
90+3′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
3
Бремер
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
9
Душан Влахович
4
Федерико Гатти
57′
6
Данилу
5
Мануэль Локателли
57′
19
Кефрен Тюрам
15
Кенан Йылдыз
69′
21
Николо Фаджоли
16
Уэстон Маккенни
75′
26
Дуглас Луис
11
Николас Гонсалес
69′
22
Тимоти Веа
ПСВ
16
Йоэл Дроммел
6
Райан Фламинго
18
Оливье Боскальи
7
Малик Тилльман
22
Йерди Схаутен
11
Йохан Бакайоко
32
Маттео Дамс
77′
17
Мауро Жуниор
20
Гус Тил
62′
34
Исмаэль Сайбари
23
Джоуи Верман
62′
10
Ноа Ланг
37
Ричард Ледесма
86′
39
Адамо Нагало
9
Люк де Йонг
77′
14
Рикардо Пепи
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
6
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
ПСВ
Лига чемпионов: таблица и календарь