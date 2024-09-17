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«Астон Вилла» разгромила «Янг Бойз» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и английская «Астон Вилла».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:0.

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс, пробив в нижний угол ворот. Затем увеличил преимущество английского клуба на 38-й минуте Джейкоб Рэмси. Окончательный счёт в игре на 86-й минуте установил хавбек Амаду Онана — 3:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Янг Бойз
0:3
Первый тайм: 0:2
Астон Вилла
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Wankdorf
Главные тренеры
Патрик Рамен
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
27′
Джейкоб Рэмси
(Олли Уоткинс)
38′
Амаду Онана
(Юри Тилеманс)
86′
Составы команд
Янг Бойз
26
Давид фон Балльмоос
4
Танги Зукру
13
Мохамед I Камара
24
Закари Атекаме
7
Филип Угринич
30
Сандро Лаупер
46′
3
Жауан Хаджам
63′
22
Абду Конте
20
Шейх Ньясс
33′
46′
15
Мешак Элиа
53′
77
Жоэл Монтейру
79′
83′
39
Дариан Малеш
11
Эбрима Колли
63′
21
Алан Вирджиниус
35
Сильвер Ганвула
83′
9
Седрик Иттен
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
24
Амаду Онана
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
87′
22
Иан Матсен
8
Юри Тилеманс
87′
6
Росс Баркли
26
Ламар Богард
46′
3
Диегу Карлос
41
Джейкоб Рэмси
87′
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
60′
9
Джон Дуран
79′
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
12
Фолы
8
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Янг Бойз
Астон Вилла
Лига чемпионов: таблица и календарь