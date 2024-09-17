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«Ювентус» дома уверенно обыграл ПСВ в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ.

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.

На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече. На 27-й минуте полузащитник Уэстон Маккенни укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес довёл счёт до разгромного. Однако на 90+3-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари отыграл один мяч.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 2 октября. ПСВ во 2-м туре общего этапа данного соревнования сыграет со «Спортингом». Встреча состоится 1 октября.

Ювентус
3:1
Первый тайм: 2:0
ПСВ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Петер Бос
Голы
Ювентус
Кенан Йылдыз
(Николас Гонсалес)
21′
Уэстон Маккенни
27′
Николас Гонсалес
(Душан Влахович)
52′
ПСВ
Исмаэль Сайбари
(Йохан Бакайоко)
90+3′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
3
Бремер
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
9
Душан Влахович
4
Федерико Гатти
57′
6
Данилу
5
Мануэль Локателли
57′
19
Кефрен Тюрам
15
Кенан Йылдыз
69′
21
Николо Фаджоли
16
Уэстон Маккенни
75′
26
Дуглас Луис
11
Николас Гонсалес
69′
22
Тимоти Веа
ПСВ
16
Йоэл Дроммел
6
Райан Фламинго
18
Оливье Боскальи
7
Малик Тилльман
22
Йерди Схаутен
11
Йохан Бакайоко
32
Маттео Дамс
77′
17
Мауро Жуниор
20
Гус Тил
62′
34
Исмаэль Сайбари
23
Джоуи Верман
62′
10
Ноа Ланг
37
Ричард Ледесма
86′
39
Адамо Нагало
9
Люк де Йонг
77′
14
Рикардо Пепи
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
6
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
ПСВ
Лига чемпионов: таблица и календарь