«Ювентус» дома уверенно обыграл ПСВ в матче 1-го тура Лиги чемпионов

На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече. На 27-й минуте полузащитник Уэстон Маккенни укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес довёл счёт до разгромного. Однако на 90+3-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари отыграл один мяч.