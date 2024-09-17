Возвращение мечты в Лигу чемпионов! Команда Эмери грациозно стартовала в турнире

«Янг Бойз» продолжали напрягать оборону англичан, чуть больше владеть мячом, но это ни к чему не приводило. А во встречах с более статусными клубами нужно распоряжаться моментами бережно. Первый опасный звоночек у ворот «Янг Бойз» прозвучал на 24-й минуте: Джон Макгинн опасно пробил с линии штрафной, а мяч пролетел рядом со штангой. А уже через три минуты «Астон Вилла» всё же забила. Юри Тилеманс получил мяч после подачи с углового. Одинокий бельгиец в касание пробил и вогнал мяч в ворота Давида фон Бальмоса. Есть первый гол «Астон Виллы» в Лиге чемпионов!