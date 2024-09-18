«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 3:1 обыграл итальянский «Милан» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Ибраима Конате (23-я минута), Вирджил ван Дейк (41) и Доминик Собослаи (67). У проигравших отличился Кристиан Пулишич (3). На 51-й минуте из-за травмы был заменен вратарь «Милана» Майк Меньян, его место занял Лоренцо Торриани.
Во втором туре «Ливерпуль» 2 октября примет итальянскую «Болонью», «Милан» 1 октября на выезде сыграет с германским «Байером».
В других матчах вторника итальянский «Ювентус» со счетом 3:1 обыграл нидерландский ПСВ, английская «Астон Вилла» разгромила швейцарский «Янг Бойз» (3:0), португальский «Спортинг» переиграл французский «Лилль» (2:0). Действующий победитель турнира испанский «Реал» победил германский «Штутгарт» (3:1), германская «Бавария» разгромила хорватское «Динамо» из Загреба со счетом 9:2. Четыре мяча в составе команды из Мюнхена забил английский нападающий Гарри Кейн.
Начиная с сезона-2024/25 клубы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.