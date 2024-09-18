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«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

Источник: Reuters

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 3:1 обыграл итальянский «Милан» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ибраима Конате (23-я минута), Вирджил ван Дейк (41) и Доминик Собослаи (67). У проигравших отличился Кристиан Пулишич (3). На 51-й минуте из-за травмы был заменен вратарь «Милана» Майк Меньян, его место занял Лоренцо Торриани.

Во втором туре «Ливерпуль» 2 октября примет итальянскую «Болонью», «Милан» 1 октября на выезде сыграет с германским «Байером».

В других матчах вторника итальянский «Ювентус» со счетом 3:1 обыграл нидерландский ПСВ, английская «Астон Вилла» разгромила швейцарский «Янг Бойз» (3:0), португальский «Спортинг» переиграл французский «Лилль» (2:0). Действующий победитель турнира испанский «Реал» победил германский «Штутгарт» (3:1), германская «Бавария» разгромила хорватское «Динамо» из Загреба со счетом 9:2. Четыре мяча в составе команды из Мюнхена забил английский нападающий Гарри Кейн.

Начиная с сезона-2024/25 клубы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Милан
1:3
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Арне Слот
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
(Альваро Мората)
3′
Ливерпуль
Ибраима Конате
(Трент Александр-Арнолд)
23′
Виргил ван Дейк
(Константинос Цимикас)
41′
Доминик Собослаи
(Коди Гакпо)
67′
Составы команд
Милан
19
Тео Эрнандез
31
Страхиня Павлович
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
31′
10
Рафаэл Леау
16
Майк Меньян
51′
96
Лоренцо Торриани
2
Давиде Калабрия
22′
69′
22
Эмерсон Роял
23
Фикайо Томори
84′
46
Маттео Габбиа
8
Рубен Лофтус-Чик
69′
90
Тэмми Абрахам
7
Альваро Мората
84′
17
Ноа Окафор
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
80′
21
Константинос Цимикас
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
66
Трент Александр-Арнолд
79′
2
Джо Гомес
10
Алексис Макаллистер
53′
90′
3
Ватару Эндо
11
Мохамед Салах
90′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
68′
7
Луис Диас
20
Диогу Жота
68′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
2
2
Угловые
5
9
Фолы
12
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Ливерпуль
Лига чемпионов: таблица и календарь