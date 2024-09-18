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Красивейший гол ЛЧ в «девятку» с 30 метров, который вы упустили из-за топ-матчей. Видео

Зено Дебаст расчехлил «пушку».

Источник: Getty Images

«Спортинг» начал в Лиге чемпионов с победы над «Лиллем» (2:0). Интересно, что отличились дебютанты турнира — Виктор Дьёкереш и Зено Дебаст. Оба забили красиво, но второй мяч португальцев — отдельный вид искусства.

Для начала — про гол Дьёкереша. Форвард забил в девятом матче подряд и вообще вряд ли надолго останется в Португалии. Виктор разобрался в штрафной в окружении четырёх человек и положил в дальний угол.

Но что сотворил Дебаст! Получил мяч в 30 метрах от ворот и шандарахнул от души. Вратарь не поверил, что эта ракета залетит в ворота — настолько обескураженно Люка Шевалье провожал мяч взглядом.

Константин Кринский

Спортинг
2:0
Первый тайм: 1:0
Лилль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Рубен Аморим
Брюно Женезьо
Голы
Спортинг
Виктор Дьекереш
(Педру Гонсалвеш)
38′
Зено Дебаст
(Даниэл Браганса)
65′
Составы команд
Спортинг
1
Франко Исраэль
6
Зено Дебаст
86′
26
Усман Диоманде
42
Мортен Юльманн
8
Педру Гонсалвеш
9
Виктор Дьекереш
21
Жени Катаму
25
Гонсалу Инасиу
13′
2
Матеус Рейс
5
Хидэмаса Морита
45+1′
46′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
88′
19
Конрад Хардер
57
Джовани Кенда
73′
20
Максимилиано Араухо
Лилль
30
Люка Шевалье
4
Александру
18
Бафоде Диаките
8
Анжел Гомеш
21′
40′
21
Бенжамен Андре
56′
23
Эдон Жегрова
2
Аисса Манди
64′
22
Тиагу Сантуш
12
Тома Менье
64′
32
Айюб Буадди
72′
20
Митчел Баккер
82′
5
Габриэль Гудмундссон
9
Жонатан Давид
40′
64′
19
Матиас Фернандес
11
Осаме Сахрауи
71′
10
Реми Кабелла
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
17
Фолы
18
2
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг
Лилль
Лига чемпионов: таблица и календарь