«Манчестер Сити» и «Интер» не забили голов в матче футбольной Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» завершился нулевой ничьей. Встреча прошла в Манчестере.
После перерыва из-за травмы был заменен бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
«Манчестер Сити» и «Интер» встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. Тогда победу со счетом 1:0 одержал клуб из Англии. Для «Манчестер Сити» тот триумф стал первым в этом турнире.
Следующим соперником «Манчестер Сити» станет словацкий «Слован», с которым подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде 1 октября. «Интер» в тот же день примет сербскую «Црвену Звезду».
В других матчах игрового дня чешская «Спарта» дома разгромила австрийский «Зальцбург» (3:0), итальянская «Болонья» на своем поле сыграла вничью с украинским «Шахтером» (0:0), шотландский «Селтик» крупно победил «Слован» (5:1), германская «Боруссия» из Дортмунда в гостях справилась с бельгийским «Брюгге» (3:0), французский «Пари Сен-Жермен» в родных стенах одолел испанскую «Жирону» (1:0). В составе парижан дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.