Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Сити» и «Интер» не забили голов в матче футбольной Лиги чемпионов

Встреча прошла в первом туре общего этапа.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» завершился нулевой ничьей. Встреча прошла в Манчестере.

После перерыва из-за травмы был заменен бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

«Манчестер Сити» и «Интер» встречались в финале Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. Тогда победу со счетом 1:0 одержал клуб из Англии. Для «Манчестер Сити» тот триумф стал первым в этом турнире.

Следующим соперником «Манчестер Сити» станет словацкий «Слован», с которым подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют на выезде 1 октября. «Интер» в тот же день примет сербскую «Црвену Звезду».

В других матчах игрового дня чешская «Спарта» дома разгромила австрийский «Зальцбург» (3:0), итальянская «Болонья» на своем поле сыграла вничью с украинским «Шахтером» (0:0), шотландский «Селтик» крупно победил «Слован» (5:1), германская «Боруссия» из Дортмунда в гостях справилась с бельгийским «Брюгге» (3:0), французский «Пари Сен-Жермен» в родных стенах одолел испанскую «Жирону» (1:0). В составе парижан дебютировал российский вратарь Матвей Сафонов.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
33′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
16
Родри
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
46′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
80′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
23
Николо Барелла
99
Мехди Тареми
31
Янн Биссек
74′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
74′
28
Бенжамен Павар
7
Петр Зелиньски
65′
22
Генрих Мхитарян
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
65′
10
Лаутаро Мартинес
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь