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Футболисты ПСЖ обыграли «Жирону» в Лиге чемпионов в дебютном матче Сафонова

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 победил испанскую «Жирону» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Гол на 90-й минуте забил Нуну Мендеш.

В составе ПСЖ первый официальный матч провел вратарь Матвей Сафонов. Россиянин перешел в команду в июне и до этого принял участие только в товарищеской встрече против австрийского «Штурма» (2:2), который состоялся 7 августа. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма пропустил матч из-за повреждения бедра.

В следующем туре французский клуб встретится на выезде с английским «Арсеналом», «Жирона» примет нидерландский «Фейенорд». Встречи пройдут 1 и 2 октября соответственно.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь клубов напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Мичел
Голы
ПСЖ
Пауло Гассанига
90′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
17′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
63′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
39′
23
Рандаль Коло Муани
17
Витор Феррейра Витинья
63′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
35
Лукас Бералдо
29
Брэдли Барколя
63′
87
Жоау Невеш
Жирона
13
Пауло Гассанига
74′
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
18
Ладислав Крейчи
20′
5
Сильва Давид Лопес
14
Ориоль Ромеу
43′
6
Донни ван де Бек
58′
11
Арно Груневелд
8
Виктор Цыганков
88′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
66′
10
Ясер Асприлья
7
Кристиан Стуани
58′
24
Кристиан Порту
20
Брайан Хиль
66′
22
Джон Солис
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
8
Фолы
18
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Жирона
Лига чемпионов: таблица и календарь