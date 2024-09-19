Футболисты ПСЖ обыграли «Жирону» в Лиге чемпионов в дебютном матче Сафонова

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 победил испанскую «Жирону» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.
Гол на 90-й минуте забил Нуну Мендеш.
В составе ПСЖ первый официальный матч провел вратарь Матвей Сафонов. Россиянин перешел в команду в июне и до этого принял участие только в товарищеской встрече против австрийского «Штурма» (2:2), который состоялся 7 августа. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма пропустил матч из-за повреждения бедра.
В следующем туре французский клуб встретится на выезде с английским «Арсеналом», «Жирона» примет нидерландский «Фейенорд». Встречи пройдут 1 и 2 октября соответственно.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь клубов напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.