Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 90-й минуте голкипер испанцев Пауло Гассанига отметился автоголом. Российский вратарь Матвей Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов.
В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с лондонским «Арсеналом» 1 октября. «Жирона» днем позднее примет голландский «Фейеноорд».
Сафонов перешел в ПСЖ в июне 2024 года. За трансфер вратаря из «Краснодара» заплатили 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.