Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 90-й минуте голкипер испанцев Пауло Гассанига отметился автоголом. Российский вратарь Матвей Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов.