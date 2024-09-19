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Девушка Сафонова отреагировала на дебют вратаря за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, отреагировала на дебют своего возлюбленного за парижский клуб.

Источник: Getty Images

«Горжусь сильно! Рада быть рядом в этот важный день. Всё не зря», — написала девушка в своём телеграм-канале.

18 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Жирона». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «ПСЖ» одержал победу в матче со счётом 1:0. В игре принимал участие российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Для него эта встреча стала дебютной официальной за клуб.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Мичел
Голы
ПСЖ
Пауло Гассанига
90′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
17′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
63′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
39′
23
Рандаль Коло Муани
17
Витор Феррейра Витинья
63′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
35
Лукас Бералдо
29
Брэдли Барколя
63′
87
Жоау Невеш
Жирона
13
Пауло Гассанига
74′
3
Мигель Гутьеррес
4
Арнау Мартинес
18
Ладислав Крейчи
20′
5
Сильва Давид Лопес
14
Ориоль Ромеу
43′
6
Донни ван де Бек
58′
11
Арно Груневелд
8
Виктор Цыганков
88′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
66′
10
Ясер Асприлья
7
Кристиан Стуани
58′
24
Кристиан Порту
20
Брайан Хиль
66′
22
Джон Солис
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
8
Фолы
18
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Жирона
Лига чемпионов: таблица и календарь