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Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны

Нулевая ничья в 3000-й день Пепа во главе «Ман Сити».

Источник: Reuters

«Манчестер Сити» и «Интер» стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с нулевой ничьей. Игру преподносили как повторение финала турнира сезона-2022/23, но никто не обещал, что получится очень зрелищно.

Много ударов, но мало эффективности

Команды закончили первый тайм с 19 ударами на двоих. Казалось, на «Этихаде» полыхает, однако ни один выстрел не трансформировался в гол, а большинство из них затормозили где-то на фанатских секторах (в створ — пять попаданий на двоих). Неожиданно, минимальное преимущество по попыткам забить осталось за гостями (10 против девяти): больше всего 3000-й день Пепа Гвардиолы во главе «Ман Сити» старались испортить Маркус Тюрам, Никола Барелла и Хакан Чалханоглу. Однако самый опасный момент имел левый защитник Ренато Аугусто, вышедший вместо травмированного Федерико Димарко. Уже на исходе первого тайма бразилец лупил с нескольких метров с левого угла, но не переиграл Эдерсона.

Главной новостью до стартового свистка стал первый выход Родри в основе после летнего отпуска — до этого он подышал во втором тайме в последнем туре АПЛ против «Брентфорда» (2:1). Изменения были и в составе «Интера». Впервые в основе начал пришедший летом полузащитник Петр Зелиньски. Как и Родри, поляк размялся появлением на замену в предшествовавшем матче чемпионата. Также на скамейке остался нападающий Лаутаро Мартинес, вместо которого выскочил Мехди Тареми, а Димарко пропускал игру из-за травмы.

Самый острый момент «Ман Сити» родился во второй половине тайма. Эрлинг Холанн на 35-й минуте примерно с линии штрафной ударил в нижний угол, поймав Яна Зоммера на противоходе. Окаменевший швейцарец наблюдал, как мяч прокатился в миллиметрах от штанги — норвежец вскользь попал по мячу. В целом, Холанн редко угрожал воротам — защитники умело прятали огромного форварда. А у него на старте сезона столько же голов, сколько у нерадзурри (по девять).

Два шикарных шанса Гюндогана

Второй тайм начался с тревожной замены Кевина де Брейне — бельгийцу в конце первой половины матча оказывали помощь после контакта в чужой штрафной. Вместо Кевина вышел Илкай Гюндоган, также, а Фил Фоден заменил Савио — второе появление англичанина в сезоне после 45 минут в стартовом туре АПЛ с «Челси» (2:0). Врачи «горожан» еще раз рванули на поле в первые минуты второй половины — Джеку Грилишу требовалась помощь после того, как Тюрам случайно наступил ему на кисть.

После перерыва острота у обоих ворот зажигалась еще реже. Один из самых запоминающихся моментов второй половины — удар Фодена из центра штрафной. Перед этим великолепную игру в пас на ограниченном пространстве показали Грилиш, Гюндоган и сам Фил, однако завершение получилось не таким певучим. Ярчайший эпизод у ворот Эдерсона имел вышедший на замену Генрих Мхитарян: замкнул прострел Дензела Думфриса с правого фланга, но пробивал с разворота — и зашвырнул мяч выше ворот.

Игра катилась к нулевой ничьей, но «Ман Сити» все же старался сильнее и на финальных минутах сконструировал два момента-близнеца. На 89-й Йошко Гвардиол из штрафной навесил к линии вратарской, где между двумя защитниками «Интера» прокрался Гюндоган — пробил головой из убойной позиции, но попал точно в Зоммера. Дубль сняли спустя пять минут: на этот раз немец с нескольких метров пробил (и снова головой) мимо, а навес прилетел с правого фланга. По итогу счет никому открыть так и не удалось.

С кем команды играют дальше

«Ман Сити» во втором туре отправится на выезд к «Словану» — игра в Словакии пройдет 1 октября. «Интеру» будет противостоять сербская «Црвена Звезда»: первый домашний матч нерадзурри в этом розыгрыше Лиги чемпионов тоже пройдет в первый день октября.

Артемий Кутейников

Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Симоне Индзаги
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
33′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
16
Родри
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
46′
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
80′
11
Жереми Доку
26
Савио
46′
47
Фил Фоден
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
23
Николо Барелла
99
Мехди Тареми
31
Янн Биссек
74′
2
Дензел Дюмфрис
36
Маттео Дармиан
74′
28
Бенжамен Павар
7
Петр Зелиньски
65′
22
Генрих Мхитарян
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
65′
10
Лаутаро Мартинес
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь