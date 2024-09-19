Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны

Команды закончили первый тайм с 19 ударами на двоих. Казалось, на «Этихаде» полыхает, однако ни один выстрел не трансформировался в гол, а большинство из них затормозили где-то на фанатских секторах (в створ — пять попаданий на двоих). Неожиданно, минимальное преимущество по попыткам забить осталось за гостями (10 против девяти): больше всего 3000-й день Пепа Гвардиолы во главе «Ман Сити» старались испортить Маркус Тюрам, Никола Барелла и Хакан Чалханоглу. Однако самый опасный момент имел левый защитник Ренато Аугусто, вышедший вместо травмированного Федерико Димарко. Уже на исходе первого тайма бразилец лупил с нескольких метров с левого угла, но не переиграл Эдерсона.