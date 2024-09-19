Не надо недооценивать скучный сухой матч Сафонова. Время подвигов еще придет

Сафонову еще предстоит полностью овладеть этим навыком, если, конечно, он собирается сделать по-настоящему большую карьеру. «Краснодар» — хороший клуб, но к нему нельзя было применить приставку «топ» даже внутри России. Ну, забрались пару раз в тройку, добрались однажды до группового этапа Лиги чемпионов, даже были близки к чемпионству в прошлом сезоне. Я совершенно не хочу обидеть «Краснодар», но все же это не совсем то. Это же касается и сборной России, когда она еще участвовала в международных турнирах. Тот самый матч против Хорватии в Загребе — совершенно выдающийся для Сафонова, но это совсем не то, с чем ему придется иметь дело во Франции.