Не надо недооценивать скучный сухой матч Сафонова. Время подвигов еще придет

Вратарю в топ-клубах важно уметь играть и такие матчи, как против «Жироны»
Когда видишь новость о том, что Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ», да еще и сразу в Лиге чемпионов, да еще и с сухого матча, первая реакция: «Вау, молодец, круто!» Потом включаешь обзор матча, тот формат, что называется расширенными хайлайтами (сразу честно скажу, что не смотрел игру с «Жироной» в прямом эфире), наблюдаешь, как мучается режиссер, пытаясь выжать хоть что-то из первого тайма. Потом смотришь, как все же находит по итогам игры пару полумоментов у ворот Сафонова, чтобы включить их в ролик. И следующая мысль, которая предательски приходит в голову: «Ну, да ему же вообще ничего делать не пришлось».
Уверен, нечто подобное было у очень многих болельщиков, которые смотрели матч или его обзор. Так вот, гоните это прочь, потому что такое мышление крайне несправедливо по отношению к российскому вратарю. Начнем с того, что Сафонов, говоря по-простому, не облажался, и это уже немало.
Он мог выронить мяч после элементарного навеса прямо на соперника, пропустить его под ногой после паса партнера, отдать плохую передачу, которая привела бы к легкой атаке «Жироны», и так далее. Но ничего этого российский вратарь не сделал — уже молодец. С уверенностью в своих силах у Сафонова всегда все было в порядке, но такие ляпы, помнится, в свое время допускал и сверхуверенный в себе Сергей Овчинников (почему-то вспомнился матч «Локомотив» — «Ротор» из 2004 года). В конце концов, детали быстро забудутся, но факт для «Википедии» — дебютировал за «ПСЖ» с сухой победы — останется.
А кроме того, нужно понимать: это ведь была довольно типичная ситуация для парижского суперклуба. Он доминирует в чемпионате Франции, и многие матчи проходят примерно в таком же ключе. В этом и кроется подвох. Важнейшее умение для вратаря топ-клуба — способность играть такие вот встречи, как против «Жироны». Держать концентрацию, когда ничего не происходит. Потащить, когда по твоим воротам пробили два раза. Дать понять своим защитникам, что ты в порядке и они могут играть более рискованно. Да, это всем известные банальности, но все равно их стоит проговорить.
Сафонову еще предстоит полностью овладеть этим навыком, если, конечно, он собирается сделать по-настоящему большую карьеру. «Краснодар» — хороший клуб, но к нему нельзя было применить приставку «топ» даже внутри России. Ну, забрались пару раз в тройку, добрались однажды до группового этапа Лиги чемпионов, даже были близки к чемпионству в прошлом сезоне. Я совершенно не хочу обидеть «Краснодар», но все же это не совсем то. Это же касается и сборной России, когда она еще участвовала в международных турнирах. Тот самый матч против Хорватии в Загребе — совершенно выдающийся для Сафонова, но это совсем не то, с чем ему придется иметь дело во Франции.
«ПСЖ» в этом смысле находится на совершенно ином уровне, и здорово, что Сафонов в первом же своем матче показал, что может спокойно и уверенно играть в таком режиме, как в матче против «Жироны» (на ее месте может быть условный «Гавр» или «Монпелье», не суть важно). Да, когда Джанлуиджи Доннарумма залечит свою травму, то почти наверняка вернется в ворота — итальянец первый номер в Париже, и на старте сезона не дал в этом усомниться. И да, совершенно не стоит преувеличивать игру россиянина против «Жироны» — там и правда не было ничего сверхъестественного.
Но, пожалуй, это был лучший из всех возможных вариантов для дебюта Сафонова за «ПСЖ», и здорово, что все прошло именно таким образом. А время подвигов еще придет.
Автор: Дмитрий Гирин