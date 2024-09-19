Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Барселоны»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболист сборной России Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны».
Встреча пройдет в четверг в Монако и начнется в 22:00 мск.
Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.
Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Филипп Кён (вратарь), Вандерсон, Тило Керер, Мохаммед Салису, Вильфрид Синго, Ламин Камара, Денис Закария (капитан), Магнес Аклиуш, Такуми Минамино, Элисс Бен-Сегир, Брель Эмболо.
«Барселона» начнет встречу в следующем сочетании: Марк-Андре тер Стеген (вратарь), Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Марк Касадо, Педри, Эрик Гарсия, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский.
Российский голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков остался в запасе на гостевую игру Лиги чемпионов против французского «Бреста».
Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.