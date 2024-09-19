Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Барселоны»

Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.