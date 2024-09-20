«Аталанта» и «Арсенал» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

Встреча, которая прошла в четверг в Бергамо, закончилась со счетом 0:0. На 51-й минуте нападающий хозяев Матео Ретеги не реализовал пенальти. Удар и последовавшее за ним добивание отразил вратарь Давид Райя.
В других матчах испанский «Атлетико» дома обыграл немецкий «Лейпциг» со счетом 2:1, а французский «Брест» на своем поле победил австрийский «Штурм» (2:1), российский голкипер которого Даниил Худяков остался в запасе.
Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.