Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аталанта» и «Арсенал» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с английским «Арсеналом» в матче первого тура основного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в четверг в Бергамо, закончилась со счетом 0:0. На 51-й минуте нападающий хозяев Матео Ретеги не реализовал пенальти. Удар и последовавшее за ним добивание отразил вратарь Давид Райя.

В других матчах испанский «Атлетико» дома обыграл немецкий «Лейпциг» со счетом 2:1, а французский «Брест» на своем поле победил австрийский «Штурм» (2:1), российский голкипер которого Даниил Худяков остался в запасе.

Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.

Аталанта
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Микель Артета
Нереализованные пенальти
Аталанта
Матео Ретеги
51′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
19
Берат Джимсити
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
12′
15
Мартен де Рон
22
Маттео Руджери
89′
8
Марио Пашалич
77
Давиде Дзаппакоста
70′
16
Рауль Белланова
17
Шарль Де Кетеларе
60′
7
Хуан Куадрадо
11
Адемола Лукман
89′
24
Лазар Самарджич
32
Матео Ретеги
70′
99
Николо Дзаньоло
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
6
Габриэл Магальяйнс
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
73′
33
Риккардо Калафьори
5
Томас Партей
58′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
7
Букайо Сака
73′
30
Рахим Стерлинг
9
Габриэл Жезус
58′
19
Леандро Троссар
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
7
Фолы
11
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь